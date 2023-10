Provincia-Finanza Siena: controlli sui fondi Pnrr per legalità e trasparenza

Il prefetto Matilde Pirrera lo definisce "un esempio di legalità". E in effetti il suo valore simbolico si somma a quello concreto di controllo della spesa pubblica: la Provincia di Siena e la Guardia di Finanza hanno sottoscritto ieri, insieme al prefetto, il protocollo che definisce i meccanismi operativi per un controllo immediato e a tappeto di tutte le operazioni legate al Pnrr.

"Dalla riforma che ha conferito alla Finanza compiti di controllo sulla spesa, oltre che sulle entrate, abbiamo un elevato know how su questi aspetti", ha detto il colonnello Pietro Sorbello, comandante provinciale della Finanza.

Per la Provincia si tratta di otto interventi finanziati con fondi Pnrr, per un totale di circa dieci milioni di euro, che riguardano sette interventi nelle scuole e uno sulle strade di competenza provinciale. "Iniziamo dal Pnrr per una collaborazione che auspichiamo possa espandersi in futuro – ha detto David Bussagli, presidente della Provincia –, si tratta di una buona pratica tra istituzioni per controllare la spesa pubblica".

Operativamente, l’amministrazione comunicherà periodicamente tutte le procedure relativi agli appalti finanziati con il Pnrr e la Guardia di Finanza effettuerà le relative verifiche anche in base agli indicatori di anomalia. "Una leale collaborazione tra istituzioni – ha osservato il colonnello Sorbello – che rappresenta una garanzia per le imprese oneste e favorirà la diffusione della cultura della lotta al riciclaggio, coinvolgendo direttamente la pubblica amministrazione".

Operazioni analoghe sono in atto anche con altri soggetti e il prefetto Pirrera ha lodato "l’operazione basata sulla tutela del bene comune attraverso la sinergia tra istituzioni. Un’iniziativa che sposa il nostro coinvolgimento nella verifica del corretto utilizzo dei fondi Pnrr".

O.P.