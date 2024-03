Prove di Multiutility. Intesa, mandato al cda per valutare la cessione delle quote di Estra

Per arrivare a mettere una parola definitiva sull’operazione si andrà in ogni caso a dopo le elezioni, considerato l’elevato numero di Comuni chiamato al voto. Ma ieri l’assemblea dei soci di Intesa ha compiuto un passo importante verso la Multiutility, approvando all’unanimità (quindi amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra) un atto di indirizzo che chiede formalmente al cda di approfondire il progetto.

Il percorso avviato a inizio ottobre, con i primi atti in tal senso, quindi procede. Sul piatto la quota del 25 per cento di Estra, diventata di fatto marginale dopo il patto di sindacato Alia-Coingas che taglia fuori Siena. Da qui l’ipotesi di cedere quella partecipazione, con varie prospettive sul tavolo, esclusa quella di una contropartita cash stimata in 160 milioni di euro, in base alla valutazione di 650 milioni di Estra data da Mediobanca.

Inizialmente Intesa aveva chiesto di riacquisire il ramo d’azienda della distribuzione gas, su cui è arrivato il no di Alia perché "contraddirrebbe lo spirito e la visione del progetto Multiutility". Posizione peraltro sottoposta anche a pareri legali interni.

Una soluzione potrebbe allora essere l’ingresso di Intesa in Alia, come concambio della quota di Estra, in modo da poter esercitare un ruolo nella governance e poter ottenere garanzie su investimenti e politiche occupazionali, con attenzione ai duecento posti di Siena.

La strada però pare intrapresa: "I soci di Intesa – si legge nell’atto di indirizzo – confermano l’interesse a valutare la propria partecipazione al processo di costituzione di un soggetto industriale di livello nazionale, a forte caratterizzazione pubblica, in grado di riorganizzare e razionalizzare i servizi a rete in àmbito regionale". E ancora: "I soci di Intesa, riconoscendo la valenza del così detto progetto Multitutility, danno mandato al cda di approfondire tali progettualità anche ricorrendo alla definizione di atti del cda di carattere interlocutorio e non vincolanti (come due diligence e lettera di intenti), al fine di poter mettere l’assemblea dei soci nelle condizioni di valutare successivamente l’approvazione definitiva del progetto proposto". Ricordando che tutti i consigli comunali dovranno deliberare e, sottinteto, a giugno cambieranno in molti casi i sindaci e in tutti le assemblee cittadine, che quindi avranno tutto il diritto di valutare una situazione così rilevante.

’Adelante con juicio’, dunque, ma ’adelante’, perché la sintesi è che il percorso verso la Multiutility prosegue ma che Intesa vuole ottenere più garanzie possibili per i propri soci, quindi per le amministrazioni comunali e per le ricadute sul territorio dell’operazione.

Del progetto generale si parlerà domani alle 18 in una tavola rotonda a Palazzo Vecchio dal titolo ’Multiutility e territorio’, cui parteciperà anche l’assessore alle partecipate del Comune Enrico Tucci.