Prove di dialogo come metodo di governo

È presto per valutare l’operato dell’amministrazione comunale, ci mancherebbe. Ma una considerazione si può fare, dopo le prime settimane di mandato e i primi consigli comunali: a essere sicuramente cambiato è il modo di rapportarsi con il mondo di sindaco e giunta. Dalla Fondazione musei senesi alle mense, dagli annunci sulla pianificazione urbanistica al caso pakistani: dopo gli anni delle rotture su tutti i fronti, del ruolo rivendicato di una (inesistente e impossibile) autarchia del capoluogo, ora quantomeno si cercano il dialogo e il confronto. I cattivisti per partito preso non gradiranno. Immaginiamo che sindaco e giunta, consapevoli della necessità di cercare mediazioni e punti di contatto più che fratture artificiose, se ne faranno una ragione.

Orlando Pacchiani