Prove di campo largo, il Pd cerca persone per un lista civica

"A.A.A cercansi persone di buona volontà per costruire insieme un programma ed una lista civica per le elezioni amministrative 2024".

A Piancastagnaio, dunque, prove di ’campo largo’ in vista della tornata elettorale del prossimo 9 giugno per il rinnovo dell’amministrazione comunale, che ha messo insieme il partito di Carlo Calenda (Azione), il partito democratico, Rifondazione comunista, Un raggruppamento che qualche militante ha definito senza mezzi termini, seppure simbolicamente, una chiamata a raccolta per fare quadrato contro la giunta Vagaggini e la lista L’ora di Piano

che governa il paese dal 2014.

E che ha già schierato in campo l’attuale vicesindaco Franco Capocchi, erede naturale di Luigi Vagaggini che sembrerebbe, per sue dichiarazioni, non disponibile a ripresentarsi per un terzo mandato a sindaco.

Parafrasando la celebre canzone di Giorgio Gaber

’La Libertà’ ( e non solo) è partecipazione Azione, Pd, Rifondazione Comunista, riportano il desiderio

di molti cittadini di ritrovare un paese unito e solidale nel pieno rispetto delle diversità chiedendo attenzione all’ascolto, sensibilità ad ogni sofferenza, razionalità, competenza, efficienza e saggezza nell’operare, sincera informazione, assoluta trasparenza e logicamente chiara discontinuità con il modo con cui è stato amministrato ultimamente

il comune. Naturalmente - chiudono gli estensori del manifesto pubblico – non vi mancherà il nostro sostegno, se e quando lo riterrete utile". In attesa di volontari, dunque, la campagna elettorale a Piancastagnaio è iniziata. E promette anche di essere movimentata e ricca di colpi di scena.

Giuseppe Serafini