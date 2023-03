Prove di alleanza I vertici di Italia Viva aprono il confronto con il civico Castagnini

di Cristina Belvedere

Prima interlocuzione ufficiale tra i vertici di Italia Viva e il candidato sindaco Massimo Castagnini: la riunione si è svolta ieri nella sede di piazza Matteotti, dove si sono affrontati vari temi programmatici per verificare una convergenza tra le parti. Seduti al tavolo, da una parte la delegazione di Italia Viva formata dal capogruppo in Consiglio regionale Stefano Scaramelli, dai coordinatori provinciali Pamela Fatighenti e Paolo Cucini; dall’altra lo stesso Castagnini, individuato dai renziani come "figura autorevole con la quale aprire un confronto nel merito". Le prove di alleanza, oltre a spaccare a Siena il Terzo Polo, se andassero a buon fine porterebbero all’ingresso di un partito politico nella compagine totalmente civica che sostiene Castagnini. Per questo ieri si è voluto verificare che le proposte programmatiche del candidato sindaco fossero in sintonia con le idee del partito di Matteo Renzi. Vari i temi affrontati: dallo sviluppo delle infrastrutture come la stazione Medio Etruria e il passante di Siena, ai futuri progetti urbanistici, passando per il rilancio della cultura e la rivitalizzazione del commercio in città. Non sono mancati ragionamenti sul collocamento di Siena all’interno della Multiutility, sul piano dei rifiuti e i rapporti con la Regione sulle scelte strategiche in tema di finanziamenti e di politiche socio-sanitarie. Sotto i riflettori anche la questione degli assetti, cioè chi fa parte della coalizione e i punti di continuità e discontinuità con l’attuale amministrazione comunale. Le parti si rivedranno tra qualche giorno per sciogliere le riserve. Infine, nessun commento da Iv sul candidato sindaco di Azione, Roberto Bozzi. Un silenzio più che eloquente.