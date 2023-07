Prova Generale del Palio di Siena, il Temuto Acquazzone è Stato Respinto da un Vento Provvidenziale

Per qualche minuto, poco dopo le 19, si è rischiata la beffa. Quando la pioggia, temuta per tutto il giorno ma solo accennata intorno alle 17, ha iniziato ad arrivare su piazza del Campo. Niente di trascendentale, ma gocce abbastanza fitte da far temere per la tenuta del tufo, risteso in giornata dagli operai del Comune ma certo non ancora al meglio, come aveva dimostrato la cancellazione della carica dei Carabinieri a cavallo.

Qualche ombrello aperto nella Conchiglia, qualcuno ha preferito uscire temendo l’acquazzone improvviso. Il sindaco Nicoletta Fabio è uscita sul tufo insieme a Marco Antonio Lorenzini, decano dei capitani, e al responsabile dell’ufficio Palio Guido Collodel, per controllare in diretta la situazione.

Poi è arrivato un vento provvidenziale, che ha di colpo rischiarato il cielo su Siena. Dalle gocce di pioggia si è passati allo squarcio di luce testimoniato dalla comparsa dell’arcobaleno. E la prova generale si è potuta fare.