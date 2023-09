Protocollo per le Scotte. Accordo con la Finanza per contrastare reati sui 300 milioni del Pnrr

Prevenire i possibili fenomeni di cattiva amministrazione, riguardo alle risorse del Pnrr, collaborare per rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Sono alcuni dei punti del protocollo sottoscritto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dall’Azienda ospedaliero-universitaria per l’attuazione del Pnrr. Una collaborazione innovativa, tesa a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di eventuali condotte lesive degli interessi economico-finanziari connessi ai finanziamenti dell’Aou Senese,

"La collaborazione con la Guardia di Finanza - spiega Antonio Barretta, dg del Policlinico – è fondamental e rappresenta per noi una tutela in più perché può aiutarci a individuare situazioni di rischio, con possibili soggetti che entrano in relazione con la Pubblica Amministrazione riguardo ai quali possono emergere elementi di sospetto riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse finanziarie. È i importante identificare subito gli elementi utili per debellare situazioni di rischio. Avere al nostro fianco la Guardia di Finanza - conclude Barretta - è una garanzia di poter portare avanti con serenità gli investimenti previsti nei prossimi anni per l’ammodernamento e le nuove strutture dell’ospedale, che ammontano a circa 300milioni di euro". Una cifra che può far gola a tanti, anche alla crimonalità organizzata. "Questo protocollo ribadisce l’importanza della missione della Guardia di Finanza e della sinergia fra le Pubbliche amministrazioni per il perseguimento del bene comune - dichiara il colonnello Pietro Sorbello, comandante provinciale della Guardia di Finanza -. Di fronte alla straordinaria occasione del Pnrr, siamo ancor di più chiamati ad assicurare un quadro di sicurezza economico-finanziaria funzionale alla ’buona spesa pubblica’, alla piena attuazione delle iniziative volte a stimolare la crescita e lo sviluppo economico del Paese".

Il protocollo prevede comunicazioni periodiche su progetti, operatori interessati, dati finanziari, procedure e tempi di gara che la l’Azienda ospedaliero universitaria farà alla Guardia di Finanza anche in base agli indicatori di anomalia su operazioni sospette di riciclaggio. La Guardia di Finanza utilizzerà i dati e gli elementi acquisiti per rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti finanziari a danno del bilancio pubblico, delle Regioni, degli enti locali e della Ue. Inoltre saranno promossi e organizzati specifici incontri formativi.

I referenti per l’attuazione del protocollo sono, per l’Aou, il dg Antonio Barretta e l’ingegner Agnese Pieracci, direttrice Unità operativa Programmazione, monitoraggio e procedure di gara. La Guardia di Finanza si avvarrà dei dipendenti dei Reparti operativi, il referente sul piano programmatico è il colonnello Pietro Sorbello, coordinatore delle attività e delle procedure il referente è il tenente colonnello Michelangelo Tolino, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.