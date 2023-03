Protesta Commercianti arrabbiati "Lasciamo piazza Sant’Agostino"

"Via da Sant’Agostino!" È questa la principale richiesta da parte dei proprietari e titolari dei banchi del mercato colligiano, che sono stati collocati nella piazza. Tutto era iniziato con i lavori in Piazza Bartolomeo Scala (Piazza Nova per la maggior parte dei colligiani). I banchi, infatti, erano stati spostati in Piazza Sant’Agostino, nella parte della piazza davanti alla chiesa con il campanile di Antonio Salvetti. Lì sono rimasti, ormai da anni, i titolari dei banchi del mercato, però, non ne vogliono sapere di rimanerci, perché la zona è troppo isolata rispetto alla restante parte del mercato. "Ormai sono anni che ci troviamo in questa piazza – affermano congiuntamente i titolari dei ‘banchi’ di Piazza Sant’Agostino – abbiamo avanzato anche numerose richieste, parlato con le istituzioni, però ad oggi non c’è stata proposta fattivamente nessuna alternativa". Tra le proposte avanzate Piazza Unità dei Popoli, almeno in parte, ma i calcoli della superficie delle varie piazze e dei banchi da disporre è presto fatta. Il classico caso in cui se la coperta viene tirata da una parte, dall’altra si rimane scoperti. "Si avvicina anche una modifica generale del mercato – continuano da Piazza Sant’Agostino – sono state proposte delle sperimentazioni ed anche degli spostamenti – Ndr è, infatti, notizia di fine gennaio 2023, data in anteprima da La Nazione, lo spostamento di undici ‘banchi’ del mercato di Colle – proprio in quest’ottica la richiesta è quella di pensare di spostare i banchi che attualmente si trovano in Sant’Agostino in una zona più centrale". La chiesa di Sant’Agostino neanche nell’antichità si trovava all’interno della cinta muraria di Colle, è vero, però, che nel tempo ha assunto una rilevanza più che notevole. La stessa parrocchia dei salesiani è da decenni punto di riferimento per tutti i giovani della parte bassa della città. "Non c’è una linearità – continuano i titolari dei ‘banchi’ – di fatto l’assetto è quello di Piazza Arnolfo e Piazza Unità dei Popoli, ma noi ci troviamo troppo distanti da questa ideale linea di commercio, continueremo a richiedere uno spostamento. Ora è l’occasione, proprio di trovare una soluzione, dato che è in corso una sperimentazione, addirittura si è parlato di una ‘rivoluzione’ del mercato tra alcuni mesi. Abbiamo avuto vari incontri sia con l’assessora competente, Grazia Pingaro e con il Sindaco. Ora attendiamo una risposta o, comunque, un confronto per poter trovare una zona migliore".