Prosegue l’impegno della Associazione storica poggibonsese (Astop) per far conoscere il territorio, attraverso progetti destinati alla cittadinanza tra incontri di studio, come il recente dedicato a Federico da Montefeltro, e visite guidate in luoghi del cuore per chi vive a Poggibonsi. In quest’ultimo capitolo rientra anche un appuntamento al Castello della Magione. L’evento è fissato per il 5 marzo, prima domenica del mese prossimo, alle ore 11 e l’associazione intende quindi promuovere l’iniziativa raccogliendo le adesioni tra gli interessati a "scoprire" uno dei monumenti ai quali la comunità locale è più legata. L’iniziativa, una visita nel quadro dei progetti organizzati periodicamente da Astop, ha ricevuto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Poggibonsi. Un’ulteriore occasione, voluta da Astop, per approfondire gli aspetti principali collegati alla storia di Poggibonsi e alla conoscenza dei monumenti.