Prorogati i termini per il Servizio civile nei Pronto soccorso Prorogati i termini per partecipare al progetto di Servizio civile universale dell’Asl Toscana sud est. 46 posti disponibili per volontari che offriranno assistenza e orientamento ai pazienti del Pronto soccorso. Durata di 12 mesi con un assegno mensile di 507,30 euro.