Proroga sul suolo pubblico. La giunta vuole rivedere tutte le concessioni

Dopo l’approvazione al Senato della proroga per l’occupazione del suolo pubblico a tutto il 2024, l’amministrazione comunale si era già mossa per studiare come gestire la novità in un settore che - in alcuni casi - ha creato problemi di sostenibilità nel rapporto con residenti e vivibilità di aree urbane. E così, all’indomani del via libera definitivo della Camera al ddl concorrenza che contiene la norma, la giunta ha subito varato il proprio provvedimento, su proposta dell’assessore Enrico Tucci. Oltre alla presa atto della decisione nazionale, la giunta ha annunciato che "saranno rivalutate tutte le concessioni, nell’ottica di un’attenta tutela della sicurezza, del decoro urbano e delle esigenze di viabilità".

Pur non essendo necessaria, dunque, anche per il 2024 l’autorizzazione paesaggistica e monumentale, la proroga delle concessioni non è da considerare automatica. Tutte le concessioni saranno infatti riesaminate da parte degli uffici competenti.

"Il Comune di Siena – è la motivazione comunicata da Palazzo pubblico –, pur riconoscendo le difficoltà derivanti dal protrarsi della crisi congiunturale, già tramite una delibera del 14 giugno aveva rilevato la necessità di armonizzare le esigenze imprenditoriali con quelle della fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività".

E quindi valutazione di zone con particolare affluenza, conseguenze su viabilità e sicurezza (transito di ambulanze, per esempio), limitazioni d’orario.

È già in corso un "percorso di rivalutazione dell’iter di rilascio delle concessioni, così da tenere in considerazione la tutela dei beni culturali, ambientali e del decoro, le prioritarie esigenze di sicurezza e di viabilità, oltre le varie segnalazioni in ordine alle criticità riscontrate".

Sarà in sostanza un nuovo via libera mitigato da alcune scelte di Palazzo pubblico, che seguono la decisione di intervenire per colpire chi vìola anche quanto previsto dalle deroghe. "Vista la grande mole di richieste che presumibilmente perverranno in un ristretto lasso di tempo e considerata la rivalutazione per ogni singola domanda – si osserva dal Comune –, le tempistiche potrebbero allungarsi. Tutte le istanze verranno lavorate in ordine temporale di presentazione e gli uffici preposti si impegnano nel dare risposta a tutti gli esercenti che avranno presentato la domanda nei tempi indicati entro il 30 aprile 2024. Nei prossimi giorni sarà inviata una pec informativa a tutti i titolari di concessione per l’occupazione di suolo pubblico del territorio comunale".