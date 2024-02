’Pronto ad accoglierti’. Volontari accompagnano gli utenti in ospedale

Sono prorogati i termini per la partecipazione al progetto di Servizio civile universale dell’Asl Sud Est ’Pronto ad accoglierti – Il Servizio civile in Pronto Soccorso’. Le domande possono essere presentate entro il 22 febbraio. Il progetto è un percorso di crescita attraverso il supporto ai cittadini che si recano in Pronto Soccorso: sono 46 i posti a disposizione nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena. Il servizio prevede un accompagnamento degli utenti, focalizzando l’attenzione sui periodi di attesa tra visite e accertamenti. L’esperienza sarà di 12 mesi per 25 ore settimanali, su 5 giorni.