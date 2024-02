Pronti a partire per manifestare : "Andrò in macchina con babbo. Devono ascoltare le nostre ragioni"

di Laura Valdesi

SIENA

"Pronto a partire alle 4 da Valiano con mio padre Simone se la manifestazione, ieri pomeriggio annullata, si svolgerà in un’altra data. Andremo con la macchina al raduno di ’Riscatto agricolo’ sulla Nomentana e poi ci diranno cosa fare", spiega Antonio Carbone, 32 anni. Che insieme alla famiglia manda avanti l’azienda agricola ’La Fonte’ nella frazione di Montepulciano. "Circa 40 ettari, fra terra di proprietà e affittata dove produciamo cereali, abbiamo vigneti e da sette anni facciamo anche l’aglione della Valdichiana. I miei nonni vennero da Benevento e, dopo aver venduto lì, investirono a Valiano. Lavorare la terra è una tradizione di famiglia. Pensa che all’inizio facevo il metalmeccanico in un’azienda, mi recavo anche all’estero. Poi nel 2015 sono tornato alle origini. Dissi a mio padre che mi sarei dedicato all’azienda", racconta Carbone.

Ha già partecipato alla protesta di Bettolle al casello Valdichiana?

"Certo. E’ stato emozionante perché, per la prima volta, gli agricoltori agivano uniti. Siamo tutti sulla stessa barca, problemi identici, sia per i piccoli coltivatori che per quelli più grandi. Ha aperto il cuore la solidarietà espressa dai cittadini".

Il problema principale per lei?

"I cereali non vengono pagati niente, altro che poco. Quest’anno davano 25 euro al quintale mentre i costi di produzione, lo sanno tutti, sono triplicati. Abbiamo dovuto fare immensi sacrifici per riuscire a pagare le spese. Non abbiamo neppure vendemmiato per via delle conseguenze della peronospera. Mio nonno ha 87 anni e ha detto che da quando è nato non ha mai visto un’annata disastrosa come il 2023. E’ stata durissima. A mio padre ho annunciato che se il 2024 dovesse essere uguale saremmo costretti a fermarci, a meno di interventi del governo o dell’Unione europea".

Quanti senesi ci sono già a Roma?

"Almeno una ventina quelli con cui sono in contatto. Altri sono pronti, come me, a raggiungere la capitale per protestare. Colleghi di Pienza, della Valdichiana, di Foiano e di Cortona".

Se fosse davanti al ministro dell’agricoltura Lollobrigida cosa chiederebbe?

"In Italia abbiamo prodotti di eccellenza, basterebbe pagare il giusto prezzo per questi e non prendere, per esempio, grano dall’estero perché il nostro è il migliore al mondo. Valorizzare i prodotti sarebbe già un bell’aiuto".

Tanti dicono che i coltivatori ricevono contributi.

"Nel 2015 quando comprai nove ettari partecipai al bando per i giovani agricoltori. Non ci sono rientrato, ce la fecero in 3-4. Meno male, ripeto, che siamo un’azienda a conduzione familiare e ci aiutiamo reciprocamente. Babbo Simone, mamma che ha 56 anni. Un grazie speciale lo dico a mia moglie che ha un altro lavoro ed è stata preziosa per andare avanti, dandoci una mano. Continuerò a battermi, spero che mia figlia di 5 anni possa riuscire in futuro a condurre l’azienda senza le difficoltà che sto incontrando".