"Pronti a firmare l’accordo con le Scotte"

Insieme a Cgil e Cisl, anche Uil Fpl Siena si dice soddisfatta dell’accordo raggiunto – e quindi pronta a firmare l’intesa – con l’Azienda ospedaliero universitaria Senese sulla gestione del credito orario dei dipendenti, ovvero le maggiori ore di lavoro cedute dai lavoratori all’Azienda sia per svolgere attività assistenziale che per attività formativa. "L’incontro di martedì alle Scotte – fa sapere il sindacato – ha confermato la disponibilità della direzione aziendale a risolvere in modo serio e corretto le criticità registrate e cronicizzate che alimentavano insoddisfazione, frustrazione e malessere lavorativo con la conseguenza di ‘soluzioni di fuga’ del personale sanitario. In sostanza nell’incontro di martedì scorso fra Aou Senese, sindacati e Rsu, la direzione ospedaliera ha accolto le richieste avanzate dalle parti sociali: compensazione dell’orario dei turni con le ore di servizio fatte in più; dal prossimo 1° febbraio l’istituzione della ‘Banca ore’; e infine il riordino della formazione dei professionisti".

E infine: "Questo conferma la volontà aziendale – conclude UilFpl – di risanare, con l’ascolto, la partecipazione e la condivisione con gli stakeholder portatori degli interessi dei lavoratori (vale a dire le organizzazioni sindacali), di costruire un ambiente lavorativo sereno e a dimensione umana".

La UilFpl Toscana Sud Est esprime pertanto la propria soddisfazione in merito all’intesa raggiunta.

p.t.