Promosso il mossiere Ambrosione "Allineamento perfetto ma la rincorsa non entrava"

"Sono soddisfatto, mi è sembrato che siano partiti tutti anche se voglio analizzare attentamente la mossa", la prima fotografia di Bartolo Ambrosione scattata mentalmente alle fasi fra i canapi che ha gestito per la 17esima volta.

I tre cavalli bassi, quelli di Onda, Torre e Selva, hanno dato da fare

"All’inizio non erano tranquillissimi però dopo neanche tanto si sono messi bene".

C’è stata infatti una fase nella quale l’allineamento perfetto ha fatto rumoreggiare la Piazza.

"Si sono messi a disposizione di una buona mossa e l’allineamento, in effetti, è stato per parecchi minuti ottimo. La rincorsa non aveva nessuna intenzione di entrare, per i suoi giusti motivi. E’ stata la cosa che mi ha preoccupato di più perché lasciarsi scappare quelle opportunità mi dispiaceva. Non è scontato che rimanesse così a lungo, basta uno spintone, un calcio e le cose cambiano repentinamente".

La Chiocciola aveva la rivale fra i canapi che era una statua.

"Infatti, comprendo. Però ero preoccupato che si potesse andare avanti così a lungo".

Ambrosione ha dato tre richiami.

"Sì a Selva, Torre e Chiocciola ma tutti coperti dalla franchigia".

Quando ha rivisto il palio cosa ha pensato?

"Che i due migliori cavalli sono andati, hanno fatto la loro corsa. E da ciò che ho visto Zio Frac pur facendo una grande carriera non ha mai impensierito la Selva".

Il Palio dei record anche per Ambrosione: davanti a sé ha ora le 28 presenze di Guido Guidarini.

"Impensabile sotto ogni punto di vista, cominciando da quello anagrafico. Do la mia parola d’onore che non riesco e non voglio ragionare con questo obiettivo perché mi sembra di sminuire qualcosa che per me è importante. Confesso che nei 5 minuti di concentrazione che mi prendo in Comune prima di scendere l’unico pensiero era di ritenermi la persona più fortunata del mondo a vivere a 64 anni una magia come questa avendo con me la famiglia, vivendo momenti tanto intensi. Mi dicevo ’manda via questo pensiero, non sentirti già appagato, devi andare giù e conquistarti la tua gioia’. Per dire che questo ruolo mi ha dato talmente tanto e lo sto vivendo in questi anni così profondamente che pensare a fare il sorpasso non mi interessa".

Il 17esimo abbassamento dunque si è svolto senza problemi legati a questo numero particolare.

"Tutte le volte mia moglie ricorda he nostra figlia Ortensia è nata il 17 per cui non puoi considerarla se non una bella cosa".

Come mai Ambrosione saluta tutti gli operai, stringe loro la mano prima di salire sul verrocchio?

"Un gesto per fare squadra. C’è una ritualità, si prova, sono importanti in questa esperienza".

Le scintille fra i canapi di Chiocciola e Tartuca?

"Li ho mandati fuori perché non posso permettere che ci siano dispute di rivalità così evidenti. E’ nella logica di un avvicinamento al palio che non era così scontato sulla carta perché c’erano tante contrade che ci credevano. Le cose sono poi rientrate. Le due prove saltate, in quella generale non si sono guardate e nel Palio tantomeno. Una fiammata ci sta, ripeto, per poi rientrare in una gestione molto più normale".

La.Valde.