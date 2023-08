Progetto sulla tutela del Palio Ministero e Soprintendenza: "Percorso ancora all’inizio"

Una lunga nota, sottoscritta da Leandro Ventura, direttore dell’istituto centrale per il patrimonio immateriale del ministero della Cultura, e dal soprintendente Gabriele Nannetti (nella foto), per fare il punto della situazione sul progetto di ricerca etnografica sul Palio, dopo l’anticipazione dell’interrogazione della consigliera comunale Pd Gabriella Piccinni. E per replicare a quelli che vengono definite "imprecisioni ed equivoci". In sintesi: il percorso condotto dalla professoressa Katia Ballacchino si è svolto in piena collaborazione con tutti i soggetti coinvolti a partire dalle Contrade; il percorso si trova ancora in una fase propedeutica e in questa chiave va letta l’individuazione di bandiere e tamburi come elementi da tutelare; i passi successivi saranno definiti in primis insieme alle Contrade; le indicazioni del comitato scientifico (da cui si sono dimessi Duccio Balestracci, Fabio Mugnaini, Aurora Savelli) sono state recepite; l’iscrizione del Palio nell’elenco regionale delle rievocazioni storiche non ha nulla a che vedere con questo progetto.

"Il progetto del ministero della Cultura – affermando Ventura e Nannetti – attiene al riconoscimento di un interesse pubblico e preminente, che si traduce nel vincolo demoetnoantropologico, ossia nella certificazione di qualità di un valore unico e irripetibile che appartiene alla città di Siena e ai senesi". E ancora: "Il progetto è finalizzato alla salvaguardia del Palio di Siena, ovvero a coadiuvare le iniziative locali volte a sottolineare la vitalità della Festa e delle Contrade". Tra le questioni che hanno fatto discutere, la scelta di oggetti rappresentativi, ricaduta su bandiere e tamburi: "Non è un ’congelamento’, ma serve a preservare usi e significati".

Ma soprattutto, annotano Ventura e Nannetti, non è un punto di arrivo, ma "un’azione propedeutica, con una seconda fase volta all’ideazione e implementazione di attività di salvaguardia: trattandosi di prassi innovativa e virtuosa nel panorama nazionale, questa seconda fase di salvaguardia sarà sviluppata in tutto e per tutto in collaborazione con i rappresentanti delle Contrade e delle istituzioni senesi coinvolte, con l’adozione di un metodo partecipativo".