Progetto ‘Scuola Futura’ Oltre un milione di euro per adeguare le strutture

Quando piovono soldi il temporale è il benvenuto. Come nel caso dell’asilo nido comunale ‘L’Aquilone’ di Colle, su cui arriva la pioggia benefica del Pnrr. Il Comune ha, infatti, ottenuto dal Ministero dell’istruzione un finanziamento di oltre un milione di euro del programma ‘Scuola Futura’ per l’adeguamento delle strutture scolastiche, adeguamento che per il nido colligiano sarà a 360 gradi: antisismico, antincendio e di efficienza energetica. Quest’ultimo aspetto è di particolare interesse sul piano della transizione ecologica, dal momento che prevede non solo l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in autonomia, ma anche la realizzazione di un rivestimento dell’edificio, un ‘cappotto’ esterno che consentirà di azzerare la dispersione termica: soluzioni che, combinandosi alla recente sostituzione dei vecchi infissi con altri ad elevate prestazioni di efficienza energetica, garantiranno di ottenere una sensibile diminuzione dei costi gestionali della struttura scolastica, oltre a migliorare il confort. Il progetto definitivo prevede, inoltre, un restyling delle facciate esterne, in modo da rendere gli spazi più accoglienti e piacevoli per i bambini che li frequentano e per il personale. "L’amministrazione comunale continua ad investire in un servizio che riteniamo fondamentale e lo fa avendo intercettato le risorse messe a disposizione con i fondi Pnrr – commenta il vicesindaco Stefano Nardi – Con questo finanziamento potremo intervenire sull’edificio attuale, rendendolo più accogliente e più sicuro: gli interventi programmati, infatti, ci consentiranno di adeguare la struttura alla normativa vigente in materia di antisismica e di antincendio e verrà realizzato un intervento che consentirà di ridurre i consumi energetici. E’ un progetto di cui siamo molto orgogliosi – conclude Nardi – Si inserisce in un percorso di attenzione portato avanti da questa giunta verso i servizi scolastici e in particolare verso l’asilo nido comunale che, grazie al grande lavoro dell’assessorato all’istruzione, ha visto aumentare il numero dei bambini iscritti. L’approvazione del progetto arriva, quindi, a coronamento di un’attenzione verso l’offerta di servizi di qualità sempre più elevata".

A.V.