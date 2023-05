Progetto ’Reborn From Water’ Le idee per tutelare ’Le Vene’ conquistano la Biennale di Venezia

La colligiana Cecilia Punzo (classe 1996) a Venezia per la Biennale (la mostra internazionale di architettura). Il suo progetto, infatti, è stato scelto per l’evento collaterale ‘Climate Wunderkammer’ ed ha come protagonista proprio una zona caratteristica di Colle. Punzo è laureata in pianificazione della città, del territorio e del paesaggio all’Università di Firenze. Ora frequenta l’ultimo anno della magistrale in Urban Planning and Policy Design al Politecnico di Milano.

Punzo, com’è stata scelta? "Non lo so, penso che il mio progetto ’Reborn From Water’ fosse in linea con i requisiti di Climate Wunderkammer. Si è aperta la possibilità di partecipare all’evento Climate Wunderkammer, promosso dall’Università di Aachen, il Politecnico di Milano e la Iuav di Venezia. La richiesta era quella di lavorare su un luogo al quale si è legati e che è mutato a causa dei cambiamenti climatici. Ho pensato subito a Le Vene".

Perché?

"Gli effetti che si sono verificati hanno determinato problemi idrogeologici e funzionali, deturpando l’area. Soprattutto nel tratto a monte si è assistito all’abbassamento del livello dell’acqua, alla morte delle piante atte alla fitodepurazione e alla perdita di limpidezza, in seguito alle scarse precipitazioni e all’aumento della temperatura dell’acqua".

Qual è il progetto?

"Rendere resiliente un territorio fragile per evitare che si vada a perdere tale bellezza naturalistica".

In cosa consiste il progetto?

"Il progetto ’Reborn From Water’ (Rinascere dall’acqua) combina soluzioni sostenibili e sociali per adattarsi ai cambiamenti climatici. L’obiettivo non è solo quello di gestire i flussi di piena ed evitare l’acidificazione dei fondali nei periodi più caldi, ma anche sensibilizzare la popolazione".

Concretamente quali possono essere le soluzioni?

"Ho pensato al posizionamento di serbatoi sotterranei per evitare allagamenti in caso di bombe d’acqua, per immagazzinare l’acqua in eccesso e sfruttarla per vari scopi. E’ previsto il posizionamento di piante sulle sponde, che aiutano la fitodepurazione e la rigenerazione della biodiversità. Inoltre, l’intero complesso della ex-cartiera viene riprogettato in un’ottica di recupero dell’edificio".

Lodovico Andreucci