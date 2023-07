Progetto Polis anche a Siena Allo sportello i nuovi servizi ’atti di volontaria giurisdizione’

Parte da Gaiole in Chianti ’Polis’, il progetto di Poste Italiane che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti. L’Ufficio Postale di via Spaltenna è il primo in provincia di Siena nel quale i cittadini potranno fruire del servizio ’Atti di Volontaria Giurisdizione’ con la possibilità di presentare le istanze di ’nomina amministratore di sostegno’ e ’rendicontazione stato patrimoniale’. L’obiettivo è favorire una giustizia di prossimità.