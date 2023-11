Progetto plurilinguismo. Università Popolare nelle scuole dell’infanzia

Un progetto di plurilinguismo nei servizi educativi all’infanzia comunali per l’anno scolastico in corso, in collaborazione fra Comune e Università Popolare Senese. L’Università Popolare Senese si occuperà della traduzione plurilingue di alcuni testi pedagogici e di modulistica amministrativa, a cui si aggiungerà un ciclo di incontri settimanali di sensibilizzazione e primo apprendimento della lingua inglese nelle 15 classi delle scuole dell’infanzia comunali. Il contributo da parte del Comune all’Università Popolare è di 12.500 euro. Obiettivo prioritario della proposta formativa che caratterizza i servizi all’infanzia è la promozione della qualità e dell’innovazione nell’offerta educativa e didattica rivolta alla fascia di età prescolare, oltre che l’adozione di strategie organizzative, educative e didattiche inclusive, capaci di sostenere la piena integrazione socio-educativa dei bambini .