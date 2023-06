Progetto per il ponte di Bellavista Arrivano 22 milioni a Poggibonsi

di Marco Brogi

Il rifacimento del Ponte di Bellavista, chiuso da quasi due per motivi di sicurezza, è più vicino. La Provincia ha approvato il progetto definitivo e nelle prossime settimane partirà finalmente la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo viadotto sulla Cassia, tra Poggibonsi e Staggia. Costerà 10 milioni di euro, stanziati a suo tempo dalla Regione. In tutto ammontano a oltre 22 milioni di euro gli investimenti sulla Strada regionale 2 Cassia nel comune di Poggibonsi. E’ un vero e proprio tesoretto, dunque, quello messo a disposizione dalla Provincia di Siena, insieme alla Regione e al Comune di Poggibonsi, per interventi in corso o in parte realizzati: tra cui lo stesso ponte di Bellavista e la variante di Staggia, della quale oggi alle 12,30, alla presenza del governatore della Toscana Eugenio Giani e del presidente della Provincia David Bussagli, sarà inaugurato il secondo lotto. Un’opera, complessivamente, da 10 milioni di euro. "La Provincia sta facendo importanti investimenti in quest’area muovendosi su due direttrici:– spiega Bussagli – la prima è quella della progettazione delle opere e degli interventi attraverso un’attenta attività di pianificazione; l’altra è quella del reperimento, grazie alla sinergia con gli altri enti territoriali, di ingenti risorse in un quadro sempre più complesso. Tutti interventi che hanno richiesto uno sforzo significativo da parte della struttura che sta mettendo il massimo impegno per dare risposte ai cittadini e alle imprese nei tempi più brevi possibili ma che comunque non possono derogare in nessun modo rispetto a quanto prevedono le normative. Il quadro legislativo – aggiunge Bussagli – è in continua evoluzione e comprendiamo benissimo l’attesa per la ricostruzione del ponte e il ripristino di una viabilità a servizio di cittadini e imprese ma la Provincia ha saputo compiere nei tempi previsti, grazie ai nostri tecnici e uffici, tutti gli step necessari per procedere speditamente con i lavori e con il reperimento delle risorse".

Sulla Cassia, sempre nel territorio comunale di Poggibonsi, sono in programma altri due importanti interventi: il primo, in corso di progettazione, riguarda il consolidamento del ponte in località Campostaggia per un importo complessivo di circa 500 mila euro; l’altro è la messa in sicurezza di un ponte minore, tra Staggia e Bellavista. I lavori, in questo caso, sono già partiti: 200 mila euro la spesa prevista.