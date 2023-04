Progetto Onu per studenti rifugiati Una borsa di studio

È aperto fino al 19 maggio il bando ’University corridors for Refugees - UNICORE’. Si tratta di un progetto dell’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati nato per dare la possibilità a studenti rifugiati di proseguire il loro percorso accademico presso atenei italiani. L’Università di Siena mette a disposizione una borsa di studio per uno studente titolare di protezione internazionale proveniente da Niger, Nigeria, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe, Kenya o Uganda. Il bando permetterà al selezionato di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura per proseguire il proprio percorso di alta formazione.