Progetto ’Nidi gratis’ nel privato Avviso pubblico per trovare le strutture

Il Comune di Siena aderisce al progetto ’Nidi gratis’ promosso dalla Regione per l’anno 20232024. Attraverso un avviso pubblico l’amministrazione potrà individuare i gestori di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati interessati al progetto. L’adesione al progetto regionale si pone lo scopo di assicurare la promozione delle pari opportunità nell’accesso ai servizi per la prima infanzia; garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati; migliorare l’accesso dei bambini ai servizi educativi, al fine di rispondere ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa. I legali rappresentanti interessati potranno aderire all’avviso pubblico entro il 29 marzo. La Regione Toscana ha introdotto la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari: i nuclei familiari devono avere bambini fino a 3 anni e Isee fino a 35.000 euro. Lo sconto regionale si applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps, fino ad un massimo di euro 527,27 per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive) da settembre 2023 a luglio 2024.