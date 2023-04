Progetto culturale ‘RiGenerazioni-Impulsi e segnali per ripensare la città’

‘RiGenerazioni - Impulsi e segnali per ripensare la città’ è il progetto culturale del Comune di Colle che si terrà il 14, 20 e 27 Maggio 2023. È vincitore del bando ‘Ri-Generazione Toscana‘ promosso dalla Regione Toscana per la promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di strutture di proprietà o di gestione comunale. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione Mosaico. In continuità con ArchiFest, il Festival dell’Architettura che si è tenuto nel 2020, l’evento intende orientare i processi di rigenerazione verso una prospettiva che possa avvalersi della capacità creativa dei cittadini. Organizzati dei laboratori, esplorazioni urbane, performance, installazioni artistiche e musica, il 14 a MArS Spazio Michelucci, il 20 per CastelloHub davanti all’Ex Asilo in "Piazza Duomo" ed il 27 al Sonar. La finalità del progetto è realizzare un momento condiviso con associazioni e cittadini, per approntare un’analisi di possibili nuovi spazi urbani aggregativi.