Progetto bottle to bottle Raccolte 550 mila bottiglie di plastica

Circa 10 tonnellate di bottiglie Pet raccolte, oltre 550 mila bottiglie conferite, un numero di passaggi da parte dei clienti superiore a 30mila. Sono questi i numeri del progetto ’bottle to bottle’ per la raccolta e il riciclo delle bottiglie ad uso alimentare in PET, realizzato da Etruria Retail con il consorzio Coripet. L’azienda della grande distribuzione ha iniziato nel maggio del 2022 l’installazione di eco compattatori intelligenti Coripet ed oggi sono 19 i negozi che hanno deciso di offrire questo servizio. A Siena sono stati installati tre eco compattatori in altrettanti negozi. Ogni bottiglia - che deve aver contenuto liquidi alimentari – vale un punto e 200 punti raccolti danno il diritto a 2 euro di sconto. La raccolta punti avviene scaricando l’app Coripet o ritirando la Card Coripet nel punto vendita.