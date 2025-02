Progetto ‘Ask Me Colle’. Gli studenti trasformati in guide per un giorno

Iniziano le attività di Ask Me Colle. Gli studenti del San Giovanni Bosco di Colle saranno guide per un giorno con i percorsi di visita alla città. "Finalmente iniziano le attività Pcto – ex alternanza scuola-lavoro Ndr – legate al progetto di Ask Me Colle del liceo San Giovanni Bosco – viene affermato in una nota –. Già c’è stata la prima uscita sul territorio con la classe 4 AL che in questa occasione è stata accolta dall’Amministrazione del Comune di Colle con la calorosa presenza del sindaco Piero Pii e di tutta la giunta. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa magnifica giornata".

L’obiettivo del progetto è scoprire e promuovere tutto ciò che Colle ha da offrire: beni culturali, patrimonio artistico, ambiente e territorio. Conoscere, ma anche tutelare. Gli alunni del San Giovanni Bosco di Colle usciranno, quindi, dalle proprie aule per recarsi tra le vie della città e diventare delle guide turistiche, offrendo ai visitatori un’immersione completa nella storia e nelle bellezze del luogo.

Ask Me Colle nasce come un progetto con l’obiettivo di valorizzare il territorio e di sensibilizzare le nuove generazioni alla sua conservazione. Sono gli stessi alunni, infatti, ad attuare un’attenta promozione del territorio, condividendo con passione e impegno la ricchezza storica e culturale di Colle. Un percorso di formazione e orientamento, destinato agli studenti delle classi quarte dell’Istituto San Giovanni Bosco, che prevede una preparazione approfondita sui luoghi e la storia di Colle.

Questo percorso ha permesso agli studenti di acquisire anche competenze linguistiche, permettendo loro di comunicare in italiano, inglese, francese e spagnolo con i turisti e di interagire a livello internazionale. Una bellissima esperienza che offre loro la possibilità di entrare in contatto con la cultura e la storia della propria città, ma anche di crescere personalmente, acquisendo competenze trasversali e interpersonali.

Il progetto rappresenta un’opportunità unica per gli studenti, che si trovano a essere protagonisti di un’esperienza che unisce apprendimento, crescita e promozione del territorio, unendo il valore educativo con quello turistico. Colle diventa così non solo il punto di partenza, ma anche il protagonista di un viaggio alla scoperta delle sue tradizioni e delle sue peculiarità.

Lodovico Andreucci