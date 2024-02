Progetto ’Arte all’Arte’. Apre il percorso didattico per studenti e docenti

Alunni e docenti, cultori e appassionati: sono i destinatari dei progetti di didattica dell’arte a cura dell’associazione Arte Continua. Una iniziativa che si propone di far conoscere alla comunità le opere donate negli anni da artisti di fama internazionale nel progetto Arte all’Arte, avviato proprio per merito della stessa associazione nel 1996. Un programma, illustrato a Poggibonsi nella sala conferenze di Accabì, che si avvale del patrocinio dei comuni di San Gimignano, Colle e Poggibonsi e che si realizza con Culture Attive, OttOvolante e LaGorà. "L’arte può trasformare le città e la vita stessa delle persone", ha detto Mario Cristiani, fondatore a suo tempo con Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo, di Arte Continua. Un marchio dai connotati avveniristici, creato con l’originario intento di sistemare le basi per una città d’arte del futuro. "Agli inizi, più idee che risorse economiche", ha ricordato Cristiani, soffermandosi sul valore di un percorso partito da San Gimignano e capace di abbracciare oggi i vari angoli del pianeta. Adesso un ulteriore approdo la Valdelsa, fra i laboratori per i bambini, in questo febbraio e a marzo, le visite guidate e gli approfondimenti in classe, e i corsi rivolti agli adulti con la partecipazione della Libera Università di San Gimignano.

"Un solido legame tra comunità, scuole e opere d’arte, grazie all’impegno di insegnanti e studenti – ha aggiunto Cristiani – in modo che piccoli e grandi siano in grado di salvaguardare il valore del patrimonio che rappresentano". Gli itinerari porteranno alla scoperta delle principali installazioni realizzate grazie all’intervento di Arte Continua: le sette sculture di Antony Gormley, Yellow, Blue and Red Girl di Kiki Smith, I Dormienti di Mimmo Paladino accompagnati dalla musica di Brian Eno, Underground di Anish Kapoor, The Weakening Voice di Ilya Kabakov, Untitled di Sol LeWitt, La sedia davanti alla piazza di Joseph Kosuth, Premiata Società Corale di Alberto Garutti, il museo UmoCA di Cai Guo-Qiang. Tutto nel quadro della costruzione di una cittadinanza consapevole del patrimonio culturale, hanno spiegato in conferenza gli assessori alla cultura Nicola Berti e Carolina Taddei per Poggibonsi e San Gimignnano, Martina Marolda per Culture Attive, Donatella Bagnoli per OttOvolante e Alessio Vigni per LaGorà.

Paolo Bartalini