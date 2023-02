Progetto agrivoltaico: c’è la replica

Non si è fatta attenere, la risposta della ‘Ccen Gracciano Srl’ di Bolzano al rifiuto della richiesta di Procedura Autorizzativa Semplificata ricevuto dal Comune di Colle per la realizzazione del grande impianto agrivoltaico che ha in progetto a Casino di Scarna, nei pressi della frazione Gracciano. Ed è una replica puntigliosa, firmata dal legale rappresentate della società Joerg Menyesch, che controbatte punto per punto - allegando anche nuove documentazioni e analisi tecniche aggiornate sulla base delle osservazioni del Comune - alle argomentazioni con cui l’ufficio ambiente comunale aveva motivato il suo no alla Psa (procedura che abbrevia notevolmente i tempi burocratici e, a determinate condizioni, consente l’avvio dei lavori dopo soli 30 giorni). Secondo il rappresentante legale della società altoatesina, gli allegati tecnici prodotti dimostrano che il progetto è assolutamente in regola e conforme a tutte le normative che regolano la materia quanto a pericolosità idraulica dell’area, collocazione urbanistica dell’impianto, disponibilità del terreno, caratteristiche tecniche e giuridiche per la definizione di ‘agrivoltaico’, rispetto della superficie agricola utile e caratteristiche di pubblica utilità. Quanto ad utilizzo e destinazione dell’energia elettrica prodotta che, secondo il Comune, sarebbe in contrasto con i dettami del Pnrr, il rappresentante della Ccen Gracciano afferma che l’impianto "rispetta interamente i requisiti dei progetto agrivoltatici e non necessita di alcun finanziamento pubblico, potendosi interamente finanziare con la vendita dell’energia sul mercato libero. Il provvedimento di rigetto – conclude chiedendo nuovamente di accogliere l’istanza di Pas e dichiarandosi, comunque, a disposizione per ogni eventuale chiarimento – appare non solo illegittimo perché fondato su posizioni che non considerano (o male interpretano) le norme in tema di sviluppo di impianti alimentati da energie rinnovabili, ma si inserisce in un contesto procedimentale dove traspaiono comportamenti dell’amministrazione che appaiono dilatori e lontani dai canoni di leale collaborazione che dovrebbero caratterizzare l’azione della pubblica amministrazione. L’istanza di procedura semplificata è stata inoltrata in ragione degli interventi legislativi volti a far fronte alla crisi energetica che sta colpendo tutta la collettività, andando a prevedere meccanismi acceleratori per la realizzazione di impianti rinnovabili".

Alessandro Vannetti