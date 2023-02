"Progetti di crescita per quattro miliardi Il lungo inverno della crisi si può governare"

Sviluppo, lavoro, welfare. Le tre parole chiave attorno alle quali si è svolto il convegno organizzato dalla Cisl Toscana a Siena, alle Volte di Vicobello. L’occasione per scattare la fotografia di un territorio che sta affrontando le difficoltà provocate dalla micidiale congiuntura di pandemia, guerra e crisi energetica, ma che attraverso gli strumenti europei, il Pnrr prima di tutto, può ritagliarsi l’occasione per trasformare tutto questo in un’opportunità di crescita. Partendo dal lavoro. Tanti gli ospiti dell’evento, tra cui il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha parlato di 4.983 progetti già approvati in Toscana da finanziare con i fondi del Pnrr, per un totale di quattro miliardi e seicentomila euro, che diventano sei miliardi e duecentomila contando anche i meccanismi di cofinanziamento. "Proprio per questo scenario – ha detto il presidente – è necessario procedere una semplificazione importante se vogliamo che tutto questo prenda il via". Collegato a quello del lavoro c’è anche il tema del welfare, sul quale Giani ha annunciato una grande novità, anche in questo caso resa possibile grazie a fondi europei. "Da settembre – ha detto il governatore – tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 35mila euro avranno diritto all’asilo gratis per i...