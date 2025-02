Progetti dei cittadini sugli eventi in città

"Colle Idee" un progetto per coinvolgere i cittadini nella proposta degli eventi della città. Un bel format quello lanciato dall’amministrazione comunale colligiana e che già sta dando i suoi frutti. Più di cento le proposte arrivate dalla comunità colligiana per rendere la città viva, dinamica e ricca di iniziative. Molto varie le idee, tra l’altro. "Sono felice per la risposta che sta arrivando dai cittadini di Colle – afferma Valerio Peruzzi, assessore agli eventi del Comune di Colle –. E’ un primo tentativo di processo partecipativo. Il singolo cittadino può inviarci il proprio contributo su quello che vorrebbe vedere realizzato a Colle di Val d’Elsa. Da parte della giunta c’è il massimo supporto per rendere reale un sogno che il singolo cittadino può avere e per migliorare la qualità della vita collettiva".