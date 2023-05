’Progettazione, manutenzione e sviluppo software’, domande per il corso di formazione Cescot

Ultimi giorni utili per iscriveri a ’Smart app’, il corso gratuito per ottenere il certificato di specializzazione tecnica superiore Ifts in ’Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche’ di IV livello Eqf e l’attestato di qualifica regionale di ’Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software’. L’iniziativa è promossa da Regione Toscana e agenzia formativa Cescot Siena con Università degli studi, Confesercenti Siena, Iiss G. Caselli e Cybermarket. Le lezioni prenderanno il via a giugno, per 530 ore di aula, 30 di accompagnamento e 240 ore di stage. Il corso è a numero chiuso fino a un massimo di 20 allievi. Le domande dovranno essere presentante entro le 13 del 26 maggio a segreteria Cescot Siena, SS 73 Levante 10 dal lunedì al venerdì 9-13, 15-17. Moduli all’agenzia formativa di Confesercenti Siena o su www.cescot.siena.it.