Profumo e Viola oggi il verdetto dell’Appello

Le condanne in primo grado a sei anni per Profumo e Viola, per falso in bilancio e manipolazione dei mercati, si basavano sulla contabilizzazione a saldi aperti dei derivati. Le accuse erano state evidenziate anche dal sostituto procuratore generale, Massimo Gaballo, nella sua requisitoria al processo di secondo grado. A fine marzo, il pg ha chiesto la conferma delle condanne. Di parere opposto, naturalmente, i difensori di Profumo e Viola, che hanno fatto perno sulle assoluzioni del processo parallelo e sulla correttezza delle contabilizzazioni.

Tutto scontato, dunque? Non proprio. Perché, come fa notare l’avvocato Luca Baj di Confconsumatori, la Corte di Cassazione non si è espressa sul merito della questione derivati, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura di Milano perché non motivato e non in linea con le richieste presentate alla Suprema Corte. Il fattore decisivo delle assoluzioni definitive, secondo Confconsumatori, è stato la decisione della Consob di ritirare il suo ricorso, che poteva invece essere ammesso dai giudici. Su questo faranno leva oggi le parti civili e il pg Gaballo. Ma sembra una interpretazione estensiva di ciò che è successo in Cassazione. Dove è stato cristallizzata la sentenza di secondo grado su Mussari, Vigni e gli altri 11, che cancella tutti i teoremi dei pm sui derivati ristrutturati per coprire le perdite di Banca Mps, effetto della sciagurata acquisizione di Antonveneta. Basterà aspettare poche ore per sapere chi avrà ragione.