Professioni sanitarie. I tre Ordini toscani vanno nelle scuole

Le professioni sanitarie arrivano nelle scuole. Gli Ordini TSRM e PSTRP della Toscana hanno siglato un accordo con l’Ufficio scolastico regionale per la promozione e l’orientamento alle professioni sanitarie all’interno degli istituti superiori, per presentare le suddette professioni ai futuri studenti universitari. L’accordo prevede la possibilità di realizzare incontri programmati di orientamento organizzati dagli Ordini territoriali per presentare le opportunità relative alle professioni sanitarie delle aree tecnico diagnostiche, tecnico assistenziali, della riabilitazione e della prevenzione. Sono 18 le professioni rappresentate dall’Ordine: "L’accordo è finalizzato a sensibilizzare gli studenti prossimi al diploma sulle opportunità di lavoro nel settore sanitario - dice il presidente dell’Ordine di Siena Massimo Ferrandi -. La carenza di professionisti sanitari è un problema concreto".