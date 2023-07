Professioni sanitarie Aperte le iscrizioni

Aperte ieri le iscrizioni alla prova di ammissione per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico. Il numero dei posti provvisori assegnati all’Università di Siena è consultabile sul sito di ateneo; con successivo decreto ministeriale sarà pubblicato il numero dei posti assegnati.

Per iscriversi alla prova di ammissione è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o di titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità. La procedura online, da effettuarsi secondo le istruzioni indicate, sarà aperta fino al 7 agosto alle 12 sulla Segreteria online accessibile dal portale dell’Università di Siena. Entro la stessa data occorre effettuare il pagamento del contributo. Successivamente verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione, che si terrà il 14 settembre a Siena.

Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e sul sostenimento della prova sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai a numero programmato, sono pubblicati anche gli altri bandi in scadenza: www.unisi.itcorsi-numero-programmato.