’Processo per stupro con gravidanza’ è il titolo del libro presentato nella sala conferenze dell’Archivio di Stato. Autore Pierangelo Lusini, che dopo aver svolto l’attività di medico è diventato ricercatore per passione. Con quest’ultima pubblicazione è riuscito a trasformare un faldone dell’Archivio di Stato in un vivace miniromanzo storico, impreziosito dalla veste grafica dell’editore Effigi. Un pomeriggio letterario che, dopo i saluti della direttrice dell’Archivio Cinzia Cardinali, ha visto relatori accanto all’autore gli storici Floriana Colao, docente di Storia del diritto medievale a Siena, e Aurora Savelli, Università di Napoli. Il volume racconta, con particolari documentati ma inediti, la vicenda umana e giudiziaria di Elisabetta Pelosi, ragazza di Castel del Piano che nel 1792 fu sottoposta a processo per una gravidanza sospetta, con l’accusa di essersi fatta mettere incinta da un ebreo facoltoso.

