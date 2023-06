Processo Mps, si torna in aula il 27 ottobre

"Questo è l’ultimo processo in trasferta che faccio". Così l’avvocato Franco Coppi, parlando coi cronisti e riferendosi al processo milanese d’appello sul caso Monte dei Paschi, nel quale difende l’ex presidente Alessandro Profumo. Il sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo, nelle scorse udienze, ha chiesto la conferma della sentenza con cui il Tribunale, nell’ottobre 2020, ha condannato a 6 anni Profumo e Fabrizio Viola, ex vertici dell’istituto di credito imputati per falso in bilancio e aggiotaggio in un filone delle indagini sulla banca senese, quello sulla contabilizzazione dei derivati.

Per Paolo Salvadori, a cui in primo grado erano stati inflitti 3 anni e mezzo, il procuratore generale ha chiesto la nullità della sentenza per incompetenza territoriale e il trasferimento a Siena degli atti.

I giudici hanno già annunciato informalmente che, dopo gli interventi che si sono svolti in aula nella giornata di ieri, il processo sarà rinviato per repliche e sentenza al 27 ottobre. Per l’11 luglio, tra l’altro, è fissata l’udienza in Cassazione sul primo filone del caso Monte dei Paschi: in appello sono stati assolti tutti gli imputati, tra cui gli ex vertici della banca, l’ex presidente Giuseppe Mussari e l’ex direttore generale, Antonio Vigni, ed è stato così ribaltato il giudizio di primo grado.