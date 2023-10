Processo marchio Ac Siena: "Operazione Mps legittima"

Parte dall’inizio l’ex direttore Corporate (ora in pensione) di Banca Mps Antonio Marino. Sollecitato dalle domande del difensore Lorenzo Contrada, spiega al collegio presieduto da Roberto Carrelli Palombi quando Lombardi Stronati dette l’incarico a Rocca Salimbeni di fare da advisor per trovare un acquirente per l’Ac Siena. "Ci furono contatti con vari imprenditori, andai personalmente in Svizzera", spiega tra l’altro Marino che è accusato di concorso in bancarotta fraudolenta con Giuseppe Mussari, ex presidente di Rocca Salimbeni, difeso da Fabio e Giulio Pisillo, e con due quadri tuttora in servizio al Monte dei Paschi. Ripercorre l’entrata in scena di Massimo Mezzaroma, anche lui accusato dello stesso reato in questo processo (i pm sono Siro De Flammineis e Niccolò Ludovici) che ha al centro l’operazione di cessione del marchio dell’Ac Siena alla Black & White Communication per 22 milioni di euro nel 2011.

La deposizione dell’ex direttore Corporate inizia alle 14.45 terminando quasi tre ore più tardi. "Sono soddisfatto dell’udienza perché ritengo che quando viene rappresentata la verità il tribunale non può che apprezzare la ricostruzione – osserva al termine l’avvocato Contrada –; sarebbe inverosimile una verità alternativa così come proposta dalla pubblica accusa in quanto la banca, come tale, sicuramente non aveva alcun interesse, semmai il contrario, rispetto alla successiva insolvenza dell’Ac Siena che era società debitrice del Monte dei Paschi. Come è stato anche ribadito e argomentato dal dottor Marino nell’udienza non c’era motivo di lavorare con finalità dolose, così come viene contestato, e quindi con l’intenzione di portare il proprio debitore al fallimento".

Il focus della lunga deposizione, al di là degli aspetti strettamente tecnici che inevitabilmente l’hanno caratterizzata, è stato quello di rappresentare l’assoluta legittimità dell’operazione fatta da Banca Mps. Tra l’altro assolutamente sovrapponibile a quelle compiute per altre squadre di calcio, effettuata peraltro in tempi di assoluta tranquillità economica della società sportiva. Nessun interesse di Rocca Salimbeni, insomma, a finanziare una società decotta: un’operazione legittima e non dolosa.

La prossima udienza, il 31 ottobre, vedrà tra l’altro la testimonianza di due imputati (i quadri tuttora in servizio al Monte), più un testimone della difesa Mussari. Interessante l’udienza del 9 novembre quando sarà ascoltato il professor Giovanni Fiori, docente di Economia aziendale alla Luiss di Roma, consulente della difesa dell’ex direttore Corporate Marino. Un’autorità nel mondo delle società di calcio.

