Processo Coingas, assolto Macrì. Solo un graffio per il sindaco Ghinelli

La sentenza di primo grado pronunciata ad Arezzo dal giudice Filippo Ruggiero ha chiuso il caso Coingas, sgonfiando la bolla delle accuse sulla partecipata del gas e assolvendo sette degli undici imputati eccellenti al processo. L’assoluzione più eclatante è senza dubbio quella dell’ex presidente di Estra, Francesco Macrì, decaduto dalla guida della holding dell’energia nel 2021 per decisione dell’Autorità anticorruzione. Il procuratore Roberto Rossi, prima del trasferimento ad Ancona, aveva chiesto 6 anni per il dirigente di Fratelli d’Italia. Che adesso si rivolge al Consiglio di Stato chiedendo di annullare la decadenza dalla presidenza di Estra. E aprendo un altro versante dirompente alla vigilia dell’assemblea del bilancio e di quelle per il rinnovo del consiglio d’amministrazione. Che oggi vede Alessandro Piazzi nella doppia veste di presidente e amministratore delegato.

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli se l’è cavata con una condanna lieve ("Un piccolo graffio" lo definisce a botta calda) e la fascia tricolore salda al collo. Il processo rischiava infatti di far scattare la tagliola della legge Severino che blocca gli amministratori condannati per alcuni reati. Meccanismo che non si è attivato perché il sindaco è stato assolto dall’abuso d’ufficio di cui era accusato per la nomina di Macrì in Estra, filone dell’inchiesta che si è esaurito senza neanche una condanna. La sua presidenza, secondo la procura, sarebbe avvenuta con un abuso d’ufficio in violazione del periodo di raffreddamento di due anni da consigliere comunale. Macrì all’epoca del passaggio in Estra era ancora in carica ad Arezzo. "Rompe di più in giunta o a Estra?" si chiedeva il sindaco, riferendosi a Macrì. Il giudice li ha assolti per non aver commesso il fatto.

Ghinelli paga invece con 3 mesi il favoreggiamento della corruzione legata a una nomina nella partecipata che gestisce i cimiteri, Arezzo Multiservizi.

Le altre condanne riguardano dirigenti delle società partecipate di Arezzo, mentre il verdetto più pesante è quello che riguarda l’avvocato fiorentino Pier Ettore Olivetti Rason, condannato a 3 anni per peculato con il risarcimento delle parti civili e l’interdizione dai pubblici uffici. Olivetti Rason è stato poi assolto per quattro capi di imputazione su sei. Oltre a Macrì sono stati assolti tra gli altri l’assessore al Bilancio di Arezzo Alberto Merelli e l’amministratore di Coingas Franco Scortecci.