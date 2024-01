Processi rapidi. In tanti scelgono riti alternativi

"I lusinghieri risultati conseguiti consentono all’intera sezione penale del tribunale di Siena di non soffrire di arretrati, essendo i ruoli assegnati ai singoli giudici e ai due collegi costituiti da un numero sostenibile di procedimenti", emerge dalla relazione sull’amministrazione della giustizia. Dove l’ormai ex presidente del tribunale Roberto Carrelli Palombi rileva, in considerazione anche degli obiettivi posti dal Pnrr, come "la durata dei procedimenti si è già notevolmente ridotta negli anni precedenti e nel periodo di riferimento (1 luglio 2022-30 giugno 2023) si sono registrate ulteriori riduzioni". Nella relazione si evidenzia anche la grande mole di lavoro svolta dai giudici.

Per quanto riguarda il numero dei processi, accendendo i riflettori su quelli dei due collegi, i sopravvenuti in tale arco di tempo sono stati 24, il 46,7% in meno dell’anno giudiziario precedente quando furono 45. Si sono contratte anche le definizioni del 42,3%, passando da 52 a 30. "Ciò nonostante il numero dei processi definiti – si osserva – resta comunque superiore, in misura del 25%, a quello delle sopravvenienze tanto da far registrare una diminuzione dell’11,1% del numero dei processi pendenti". Poi i tempi. La durata media è complessivamente pari a poco più di un anno e tre mesi, attestandosi sui 460 giorni, in netto calo del 19,4% rispetto al periodo precedente quando erano 571. Per quanto riguarda il monocratico il 22,8% dei processi (198) registra una definizione entro sei mesi mentre il 52% (452) entro l’anno. In deciso rialzo il ricorso a riti alternativi con i patteggiamenti passati da 35 a 53 e i giudizi abbreviati addirittura da 29 a 48 (+65%). C’è stato un vero boom – +200% – del ricorso all’estinzione del reato per condotte riparatorie con 12 sentenze a fronte delle 4 dell’anno prima.

La.Valde.