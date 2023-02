"Priorità alla frana di via Livini"

"Questo intervento è una priorità che ha tutta l’attenzione dell’amministrazione comunale". Confermando le anticipazione sui risultati delle indagini tecniche fornite al consiglio comunale, il vicesindaco di Colle, Stefano Nardi, ribadisce l’impegno del Comune per la soluzione del problema della frana in via Livini che dallo scorso ottobre obbliga a un tratto a senso unico alternato e blocca la circolazione dei mezzi pesanti. "Le forti piogge di settembre hanno innescato lo scivolamento di un tratto della scarpata – prosegue – Occorrerà realizzare sondaggi per verificare qualità e tipologia dei materiali impiegati nella realizzazione della strada, per aumentare il quadro conoscitivo necessario a definire al meglio l’intervento di messa in sicurezza. Nel bilancio di previsione destineremo più risorse rispetto agli anni precedenti e, non appena terminata la fase di progettazione, partiremo con i lavori e solo allora sarà possibile comunicare i tempi della riapertura della viabilità a doppio senso".