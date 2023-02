Principio d’incendio in scuola di Siena, studenti fuori dall’istituto

I pompieri sul luogo dei fatti

Siena, 24 febbraio 2023 – Un principio d'incendio ha interessato stamani una scuola superiore nel centro di Siena costringendo gli alunni, i docenti e il personale ad uscire fuori su disposizione del preside.

Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione ad aver preso fuoco sarebbe stato un cestino per la carta nei bagni della scuola. Dopo lo spegnimento del fuoco e la messa in sicurezza di tutti i locali della scuola, gli studenti sono rientrati regolarmente in aula. Non risultano feriti.