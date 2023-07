Princesa Quintet omaggio in rosa a De Andrè

Princesa Quintet in scena domani ai Fisiocritici con lo spettacolo ‘De André al femminile: non solo cover’, secondo appuntamento della rassegna ‘Destatevi! Serate artistiche attorno al pozzo di scienza’. Il gruppo è composto dalla cantante Stefania Mazzieri con Simona Bruni al flauto, Marco Grassiccia alla chitarra, Enrico Magliozzi alla batteria, Daniele Caratelli a pianoforte e fisarmonica, Fabio Rugi al basso. Un tributo al grande cantautore, affidato a una voce femminile, pensato come "un viaggio per incontrare un uomo – dichiarano i Princesa Quintet – che non ha scritto e cantato solo canzoni ma ha parlato di una realtà, ancora attuale, fatta di emarginazione, guerra, violenza alle donne, ingiustizia, droga". Appuntamento alle 21.30 nella corte dell’Accademia, mentre alle 20 nel Museo di Storia Naturale ci sarà l’apericena con ‘fisiospritz’ e la mostra fotografica ‘Sguardi obiettivi: quando la natura ti cattura’.