’Princesa Quintet’ a Abbadia Isola. Omaggio a De André nel Museo

De André al femminile in concerto. Grande attesa per l’esibizione musicale dei ’Princesa Quintet’, in programma sabato 16 dicembre alle 17 al MaM – Museo Archeologico Monteriggioni, nella bella sala Ildebrando, mel restaurato complesso monumentale di Abbadia Isola. L’evento fa parte del calendario di attività legate al Natale di Monteriggioni. I ’Princesa Quintet’ sono un gruppo di sei straordinari musicisti, con all’attivo molti concerti, reputazione e un ottimo seguito di pubblico. Unici nel loro genere sfidano convenzioni e luoghi comuni, affidando a una voce femminile il compito di offrire uno speciale tributo a Fabrizio De André, dalle prime canzoni alle innovazioni dialettali, dalla semplice voce di una chitarra alle esplorazioni musicali. Lo spettacolo proposto risulta innovativo, coinvolgente ed emozionante, curato sia nell’aspetto musicale che formale, diverso ogni volta, in quanto attraverso i brani si ripercorrono le tappe culturali di un grande poeta cantautore.

Il repertorio spazia dalle prime canzoni di Fabrizio De André, alle innovazioni musicali di ’Creuza de Ma’, fino all’ultimo album ’Anime Salve’. I Princesa Quintet hanno l’obiettivo di diffondere la cultura trasmessa dai testi e dalla musica di De André. Il tributo è pensato come un viaggio per incontrare un uomo che non ha scritto e cantato solo canzoni ma ha parlato di una realtà fatta di emarginazione, guerra, violenza alle donne, ingiustizia, droga.

I ’Princesa Quintet’ si fanno portavoce del messaggio che De Andre’ cantautore, poeta, musicista ha lasciato e lo fanno affidando alla voce femminile di Stefania Mazzieri tale compito. Accanto a lei Simona Bruni al flauto, Marco Grassiccia alla chitarra, Enrico Magliozzi alla batteria, Daniele Caratelli pianoforte e fisarmonica, Fabio Rugi al basso. Fabrizio De André è stato il primo artista italiano a introdurre nelle sue canzoni tematiche nuove, diverse da quelle sentimentali che fino ad allora avevano contraddistinto la musica leggera nazionale. Autore di testi ricchi di riferimenti letterari, nella sua produzione confluiscono svariate influenze. L’ingresso per il concerto è libero ma è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0577 304834, oppure scrivendo alla e-mail [email protected].

L’iniziativa è a cura del Comune di Monteriggioni in collaborazione con MaM – Museo Archeologico Monteriggioni, Società AD 1213 Monteriggioni e Associazione Amici del Castello.

Fabrizio Calabrese