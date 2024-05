Primo meeting. Rete Toscana Linfomi. Esperti a confronto

I maggiori esperti di linfoma della Toscana si incontreranno a Siena, per un meeting organizzato dall’Ematologia dell’AouSenese, diretta dalla professoressa Monica Bocchia. Si tratta del primo dei due consueti meeting annuali della Rete Toscana Linfomi che si svolgerà domani all’Hotel Four Points. "Da quando abbiamo dato il via a questi incontri regionali – spiega la professoressa Bocchia - sono state avviate grandi collaborazioni tra i vari centri, sia per quanto riguarda la produzione di lavori scientifici che la condivisione di percorsi diagnostici e terapeutici standardizzati".