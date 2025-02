"Primo accordo di area vasta"

La medicina dello sport fa dunque squadra. "Si tratta di un accordo che intende rafforzare ulteriormente la collaborazione già in essere tra l’Aou Senese e l’Asl Sudest per potenziare la medicina dello sport in favore della collettività – spiega il professor Antonio Barretta, direttore generale AouS –. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità anche per i nostri dipendenti in quanto amplia e rende più conveniente la nostra offerta di servizi rivolta a sportivi e ad amanti dello sport".

"La pratica sportiva è un tassello importante per una buona salute – aggiunge il neo dg dell’Asl sudest Marco Torre –. Tutte le vie per agevolarne la diffusione saranno percorse con l’Asl in prima fila, come in questo caso. Questa collaborazione è esemplare di come si possano trovare sinergie positive per le esigenze della cittadinanza. C’è anche un aspetto formativo che è molto importante: le conoscenze apprese sui libri vengono messe in atto, sviluppando così nel professionista la necessaria conoscenza a 360 gradi della materia".

L’Università è coinvolta con la scuola di specializzazione di Medicina dello sport che impiegherà i suoi specializzandi in questa attività: "L’accordo consente anche di supportare l’accesso alla pratica sportiva dei componenti della comunità universitaria – sottolinea il rettore Roberto Di Pietra -. È importante praticare lo sport alla presenza dei requisiti di salute per questa pratica. Questo accordo permette di accedere alle verifiche, a condizioni vantaggiose".