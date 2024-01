Primi malumori nel centrodestra. Lunedì summit per serrare i ranghi

Non tutto fila liscio come sembra dall’esterno: nella maggioranza di centrodestra infatti il fuoco covava da tempo sotto la cenere. E alla fine qualche ’fiammella’ si è vista durante i lavori del Consiglio comunale in cui si è discussa la variante urbanistica ’Ars Marmi’. L’atto, dopo un lungo dibattito in aula, che ha visto protagonisti la capogruppo Pd Giulia Mazzarelli e i consiglieri di Fratelli d’Italia, è passato con 19 voti favorevoli, 5 contrari e tre astenuti. Considerato che Vanni Griccioli (Per Siena) ha votato con la maggioranza e che Michele Cortonesi (Le Biccherne) era assente perché malato, nel centrodestra i voti favorevoli sono stati 18. In pratica non si sono espressi, perché fuori dall’aula, i due consiglieri della Lega Orazio Peluso e Francesco Mastromartino, mentre la capogruppo de ’Le Biccherne’ Silvia Armini si è assentata "per motivi di lavoro".

Il segnale comunque è arrivato forte e chiaro a Fratelli d’Italia, partito di maggioranza relativa, verso cui da mesi si registra una certa freddezza da parte degli alleati. Più di qualcuno avrebbe infatti accolto con crescente disagio la mancata condivisione di atti e decisioni. In altre parole, verrebbe chiesto il sostegno della coalizione solo ’a giochi fatti’, cioè quando le decisioni sarebbero già state assunte. A creare malessere, anche le recenti nomine dei dirigenti comunali.

Molti nel centrodestra hanno visto queste scelte come calate dall’alto, in una sorta di continuità con il passato, da cui invece vorrebbero prendere le distanze. Da tempo inoltre sarebbe stato lanciato l’appello a riunire il centrodestra dopo la fase di insediamento della nuova amministrazione comunale, per fare una sorta di ’tagliando’ dopo sette mesi alla guida della città. Il confronto sarebbe fissato per lunedì a Palazzo pubblico, dove sono attesi i vertici di partiti e liste civiche che sostengono la maggioranza. Non si esclude che il summit diventi l’occasione di un chiarimento all’interno della coalizione, con il sindaco Nicoletta Fabio impegnata a serrare i ranghi.