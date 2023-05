Primavera nei Musei Incontri in Pinacoteca

In passato le abitudini delle comunità e le attività di produzione erano più sostenibili? In occasione della rassegna ‘Amico Museo. Aria di primavera nei musei toscani’, il Museo Civico Pinacoteca Crociani di Montepulciano organizza un doppio appuntamento per parlare di storia locale e sostenibilità. Sabato 20 maggio alle 17,30 l’architetto e storico Riccardo Pizzinelli terrà una conferenza dal titolo ‘Sostenibilità e rifiuti prima della modernità: pozzi di butto e discariche storiche’. Domenica 4 giugno, il Museo Civico ospiterà la conferenza di Duccio Pasqui ‘Vetri: bellezza e rischio di un prodotto artigianale’.

Il minimo comun denominatore è l’attenzione al tema della sostenibilità, della gestione dei processi produttivi e dei rifiuti, oltre che l’interesse verso la storia locale. Prendendo spunto da alcune riflessioni scaturite da ritrovamenti effettuati all’interno della Pinacoteca Crociani, l’architetto Pizzinelli ripercorrerà la storia dei rifiuti, soffermandosi sulla limitata consapevolezza del problema attraverso i secoli. I residui i venivano in vario modo accumulati, allontanati o sotterrati in mini discariche, i ’pozzi di butto’.

A Duccio Pasqui spetterà il compito di rievocare le antiche tecniche di produzione artigianale del vetro, mettendo in evidenza come i procedimenti di realizzazione fossero poco salutari sia per i lavoratori che per le comunità che ne ospitavano la produzione. ‘Amico Museo’ è un’iniziativa promossa dalla Regione per far conoscere il patrimonio culturale con proposte che coinvolgano i visitatori in esperienze creative. Le collezioni raccolte nel Museo Civico di Montepulciano si trovano in Palazzo Neri-Orselli, a pochi passi da Piazza Grande.

Eleonora Rosi