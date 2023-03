Primavera civica Pacciani cala i suoi ’assi’ Al Santa Maria un esercito oltre 160 candidati

di Cristina Belvedere

E’ fiorita ufficialmente ieri al Santa Maria della Scala la ’Primavera civica’ del candidato sindaco Fabio Pacciani, che ha voluto riunire nella Sala Italo Calvino le liste della coalizione con tutti gli oltre 160 aspiranti consiglieri comunali. "Questo è il frutto del lavoro sul civismo portato avanti da un anno e mezzo – ha spiegato Pacciani – in antitesi alla politica partitica. Le nostre associazioni si sono trasformate in liste, riscontrando grande seguito e voglia di impegnarsi".

Pesano tuttavia gli strascichi del braccio di ferro con Siena Civitas sulla candidatura di Marco Falorni (poi ritirata dallo stesso presidente del Consiglio comunale): "E’ necessario con confronto politico, perché il problema non può essere circoscritto a un nome – ha spiegato Pacciani –. Serve dunque un’analisi più approfondita. Una cosa è certa: invito a non buttare un anno e mezzo di lavoro in comune. Il mio impegno personale è di condurre tutti al traguardo".

All’interno di Sena Civitas ci sarebbero pareri discondanti sul percorso da intraprendere nell’immediato futuro. Ieri gran parte della lista ha presenziato all’evento al Santa Maria, anche se senza prendere la parola. Ciò nonostante, alcune delle liste del Polo Civico senese guarderebbero con sospetto a Sena Civitas, ’rea’ di essere andata contro i princìpi fondanti dell’alleanza, ovvero la scelta di candidature non partitiche e la lontananza da ogni trasformismo.

Da parte sua, Pacciani ha voluto sottolineare che "non tutti i candidati a sindaco hanno la stessa storia": "Non si parte dallo stesso canape – ha rimarcato – perché alcuni hanno storie importanti di rappresentanza e questo non si cancella. Far passare tutti come civici è una buffonata. E’ civico soltanto chi dietro non ha partiti che lo sostengono". La parola è quindi passata a Massimo Sportelli, che ha presentato la lista ’Civici in Comune’, sottolineando: "E’ il momento di passare dal civismo di lotta a quello di governo". Maria Pia Bindi ha illustrato la lista di ’In Campo’, "piccola dal punto di vista numerico, ma molto coesa", mentre Pierluigi Piccini ha descritto i criteri alla base di ’Per Siena’ e ’Riscrivere Siena’: "Abbiamo tanti giovani, una presenza femminile qualificata e candidati stranieri perché siamo inclusivi e aperti a una realtà sociale mutata. A breve creeremo una società senza fini di lucro per operare contro il disagio giovanile, entrando così direttamente nel tessuto sociale di Siena".

Daniele Magrini, capolista di ’Si. Patto dei cittadini’, ha sottolineato: "Abbiamo scelto persone che vogliono un cambio di passo in città, dove prevalgono pessimismo e tristezza. Vogliamo riportare a Siena lucentezza e felicità, con l’augurio ’Micat in vertice’". Infine Gianni Porcellotti ha presentato i nomi di ’Siena Sostenibile’, evidenziando la necessità di "rigenerare i rapporti sociali disgregati negli ultimi anni": "La nostra lista è laboriosa come una formichina e vuole dare un contributo all’ambiente come l’ape. Non c’è capolista e vi sono molti giovani, questo fa la differenza".