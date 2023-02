Primarie Pd, la mappa dei seggi

Il Pd di Colle ha reso nota la dislocazione dei seggi in cui iscritti e simpatizzanti potranno votare domenica prossima alle primarie aperte per l’elezione dei nuovi segretari nazionale e regionale del partito. Gli iscritti alle sezioni elettorali comunali 1, 2, 3, 4 e 19 potranno votare al Circolo Il Torrione, in via della Porta Vecchia; gli iscritti alle sezioni 16 e 18 al Circolo di Campiglia, in via Giotto; per le sezioni 5, 6, 7, 8, 8, 10 e gli elettori fuori sede alla Casa del Popolo, in piazza Unità dei Popoli; per le sezioni 11 e 12 al Circolo La Badia, in via Piemonte; per le sezioni 13, 14, 15 e 17 al Circolo Arci Gracciano, in via Fratelli Bandiera; per la sezione 20 al Circolo L’Agrestone, in via Bologna. Le urne resteranno aperte dalle 8 alle 20 e potranno votare tutti i residenti e i domiciliati a Colle per ragioni di lavoro o studio, anche di cittadinanza non italiana, che abbiano compiuto 16 anni; il contributo di 2 euro non è obbligatorio per gli iscritti al partito.