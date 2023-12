Primarie, corsa a tre. Angiolini, Bui, Pizzinelli Primarie a tre a Montepulciano per scegliere il candidato della coalizione di centrosinistra per le elezioni amministrative del 2024. Il 10 marzo si svolgeranno le primarie, con Michele Angiolini, Lorenzo Bui e Riccardo Pizzinelli come candidati.